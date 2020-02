Белгија: Жена со нож нападна пешаци, полицијата засега тврди дека не е тероризам - Слободен печат

Белгиската полиција во рака застрелала жена која нападна двајца пешаци во Гент, пишуваат локалните медиуми, додела властите засега ја исклучуваат можноста за терористички напад.

Локалниот дневен весник „Het Laatste Nieuws“ пишува дека повредените жртви се пренесени во болница, но и дека повредите не им се животозагрозувачки.

– Засега ништо не упатува на тоа дека настанот кој се случи во Гент е од терористичка природа – рече за „АФП“ портпаролката на државниот обвинител.

На снимките од белгиските медиуми може да се забележи дека населбата во која се случи нападот беа затворени, и дека на локацијата има голем број на полицајци.

#Breaking: Just in – Police officers have shot down a suspect who allegedly stabbed 2 people in #Gent on the street of the "Bevrijdingslaan" in #Belgium. pic.twitter.com/Xm1XCbv4Jb

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) February 2, 2020