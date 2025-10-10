Белата куќа со критики за одлуката на  Нобеловиот комитет: „Политиката ставена  над мирот“

Ви препорачуваме

– Белата куќа ја критикуваше одлуката на Нобеловиот комитет да ја додели наградата за мир на лидерката на венецуелската опозиција Марија Корина Мачадо, наместо на претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, пренесуваат медиумите.

Портпаролот на Белата куќа, Стивен Чеунг, изјави на платформата X дека Трамп ќе продолжи да склучува мировни договори, да ги прекинува војните и да спасува животи, истакнувајќи ја неговата хуманитарна посветеност и „волја што ги движи планините“.

Чеунг додаде дека Нобеловиот комитет „ја ставил политиката над мирот“.

Марија Мачадо Нобелова награда за мир  фото: EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Нобеловиот комитет ја додели наградата на Мачадо, истакнувајќи ја нејзината работа како „храбар бранител на слободата“ во борбата против авторитарниот режим во Венецуела.

Иако американскиот претседател официјално не коментираше за одлуката на Нобеловиот комитет, тој објави три видеа на својот профил „Truth Social“ во кои неговите поддржувачи го слават договорот за Газа.

