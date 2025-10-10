Ви препорачуваме
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Ви препорачуваме
Од авторите на
Слободен Печат
ВОЈНА ВО УКРАИНА
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Белата куќа со критики за одлуката на Нобеловиот комитет: „Политиката ставена над мирот“
– Белата куќа ја критикуваше одлуката на Нобеловиот комитет да ја додели наградата за мир на лидерката на венецуелската опозиција Марија Корина Мачадо, наместо на претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, пренесуваат медиумите.
Препорачано
Портпаролот на Белата куќа, Стивен Чеунг, изјави на платформата X дека Трамп ќе продолжи да склучува мировни договори, да ги прекинува војните и да спасува животи, истакнувајќи ја неговата хуманитарна посветеност и „волја што ги движи планините“.
Чеунг додаде дека Нобеловиот комитет „ја ставил политиката над мирот“.
Нобеловиот комитет ја додели наградата на Мачадо, истакнувајќи ја нејзината работа како „храбар бранител на слободата“ во борбата против авторитарниот режим во Венецуела.
Иако американскиот претседател официјално не коментираше за одлуката на Нобеловиот комитет, тој објави три видеа на својот профил „Truth Social“ во кои неговите поддржувачи го слават договорот за Газа.
Почитуван читателу,Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.
ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ. Е-БИЛТЕН
НЕ ГУБИ ВРЕМЕ! ЗАЧЛЕНИ СЕ И ДОБИЈ ГИ НАЈВАЖНИТЕВЕСТИ НА НЕДЕЛАТА - БЕСПЛАТНО ВО ТВОЈАТА Е-ПОШТА!
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ. Е-БИЛТЕН
НЕ ГУБИ ВРЕМЕ! ЗАЧЛЕНИ СЕ И ДОБИЈ ГИ НАЈВАЖНИТЕВЕСТИ НА НЕДЕЛАТА - БЕСПЛАТНО ВО ТВОЈАТА Е-ПОШТА!
-
Најново
-
Најчитано
-
5мин
-
14мин
-
17мин
-
27мин
-
28мин
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Препорачано од оваа категорија
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5