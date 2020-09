Бејл како позајмица повторно во Премиер лигата!?

Како што информираат денеска британските медиуми, велшкиот интернационалец после седум години ќе се раздели со Реал Мадрид, а е подготвен да се врати во својот поранешен клуб, Тотенхем.

Благодарение на неговите добри партии во лондонскиот клуб (56 голови, 58 асистенции во 203 мечеви), во 2013 година направи трансфер на „Сантјаго Бернабеу“ со чиј клуб успеа Герет Бејл да ги запише најголемите успеси во неговата клупска кариера.

Со „кралевите“ по двапати ги освои „Ла Лига“ и УЕФА Суперкупот, по еднаш Копа дел Реј, шпанскиот Суперкуп, трипати ФИФА Светското клупско првенство, а четирипати ја покори Лигата на шампионите.

Gareth Bale: Tottenham close to signing winger on loan from Real Madrid https://t.co/Vmry9YrMwD

