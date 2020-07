Барселона не трпи неуспех, Пешиќ доби отказ

Само еден ден по поразот од Басконија во финалето на АЦБ лигата, каталонскиот тим се раздели со тренерот.

Легендарниот српски тренер, Светислав Пешиќ, не успеа да ја врати титулата во Каталонија по пауза од шест години и тој го плати цехот за неуспехот.

„Клубот му е благодарен на Пешиќ и му посакува многу среќа и лично и професионално“, стои во соопштението на Барселона.

🏀 Agreement for the termination of Svetislav Pesic’s contract

👉 The club and the Serbian coach end the contract that was due to run until 2021: https://t.co/nXT7aVUXhK pic.twitter.com/TawidChdPg

— Barça Basket (@FCBbasket) July 1, 2020