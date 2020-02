Барселона не се предава, три асистенции на Лео Меси! (ФОТО+ВИДЕО) - Слободен печат

Каталонскиот гигант ја продолжува битката за шампионската титула против Реал Мадрид во најсилнатата шпанска фудбалска „Ла Лига“.

Вечерва се комплетираше 23. коло во најсилното шпанско фудбалско првенство, Барселона потешко од очекувањата ја оправда фаворитската улога на гостувањето кај Бетис (2:3).

Иако двапати водеше домаќинот, Барса не дозволи да направи уште еден чекор назад и со сите сили се погрижи да ги освои трите бода.

Уште во шестата минута водеше Бетис со гол од пенал кој го реализираше Каналес, но само 180 секунди подоцна израмни де Јонг после асистенцијата на Меси.



Фекир донесе нова предност за домаќините во 26. минута, а непосредно пред паузата Меси со втората асистенција на мечот овојпат до Бускетс значеше нов егал на средбата.

Бетис немаа сили за уште еден погодок, па тоа го искористија гостите, Меси кој го комплетираше хет-трикот на асистенции, а во домашната мрежа стрелаше Ленгле во 72. минута.

Messi has now recorded a hat-trick of assists 4 times, however Mesut Özil holds the record for the most career hat-tricks of assists (7).

Out of this world. pic.twitter.com/K7DdeQcyBG

— MÖS (@MesutOzilStats) February 9, 2020