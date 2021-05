Барселона извиси: Најмар потпиша нов договор со ПСЖ

Бразилецот Нејмар денеска потпиша нов договор со ПСЖ со кој во Париз ќе истане до 2026 година.

Со потписот на новиот договор, Нејмар се согласи да заработува 30 милиони евра по сезона, но тоа не е се. Бразилецот ќе добие и специјален бонус доколку ПСЖ во наредните пет години триумфира во Лигата на шампионите.

Со денешниот потпис на новиот договор, Нејмар стави крај на шпекулациите за негово враќање во Барселона.

Neymar has signed his new contract with Paris Saint-Germain, done and confirmed. 🇧🇷🏁

– Agreement extended until June 2026.

– Salary around €30m/season after taxes + add ons.

– ‘Huge bonus’ in case PSG will win the Champions League.

– Announcement planned.

Here we go ⏳🇫🇷

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2021