Барселона има нов претседател, Меси останува на „Камп Ноу“?

Сагата во Барселона конечно заврши, Хосеп Марија Бартомеу кој минатото лето влезе во вербална војна на зборори со Лионел Меси и за малку ќе го избркаше Аргентинецот од клубот, доби наследник на претседателската функција.



Нов претседател на Барселона е човекот кој веќе го предводеше каталонскиот тим (2003-2010) и под негово водство се остварени најдобрите резултати во клупската историја, Жоан Лапорта.

Според првичните информации кои пристигнуваат од Барселона, Лапорта освоил 58 проценти од гласовите, втор е Виктор Фонт со 33 проценти освоени гласови, а трет е човекот на Бартомеу, Тони Фреикс со освоени девет проценти од гласовите.



Гласачките места беа затворени во 21 часот, и оттогаш се бројат гласовите, но веќе почнаа неофицијално да излегуваат бројките кои покажуваат дека Лапорта е победник.

As reported by TV3, Joan Laporta has won the presidential elections.



Со победата на Лапорта, се поизвесно е дека Лионел Меси ќе остане на „Камп Ноу“ и по завршување на сезоната. Имено, на Аргентинецот во јуни му истекува договорот, но тој не сакаше да преговара со ниту еден заинтересиран клуб, туку го чекаше исходот од претседателските избори во Барселона.

Scenes outside Camp Nou with Laporta set to be elected as Barcelona’s new president pic.twitter.com/WxchPXh5Hb

— Samuel Marsden (@samuelmarsden) March 7, 2021