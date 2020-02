Барса има замена за Дембеле и Суарез, таа веднаш доаѓа од Мадрид!? - Слободен печат

Каталонски „Спорт“ објави дека напаѓач на Хетафе, би можел да дојде на „Камп Ноу“. Анхел има откупна клаузула од девет милиони евра.

Kаталонците мора брзо да реагираат, но прашање е дали ќе го направат правиот потег со цел да бидат задоволни и верните навивачи?

Моментно не владее најдобра атмосфера на „Камп Ноу“ поради „војната“ на релација Меси-Абидал и воедно продолжуваат гласините околу потенцијални замени за Французинот Усман Дембеле.

Претходно беше објавено дека првата ѕвезда на клубот, Лионел Меси јавно го прозва спортскиот директор, Ерик Абидал.

Barcelona will sign Getafe striker Angel as a replacement for injury-stricken Ousmane Dembele https://t.co/U0J9R62b0y #Barca #FCBarca

