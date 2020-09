Барса ги закажа претседателските избори и предвидува загуба од 315 милиони евра!

На седницата на Управниот одбор на Барселона беше одлучено претседателските избори да се одржат на 20 и 21 март следната година.

Со оглед на вонредните околности предизвикани од пандемијата на коронавирусите, а со цел да се заштитат сите, беше одлучено изборите да се одржат два дена на различни локации, а исто така е дозволено и гласање по пошта.

– Управниот одбор, во согласност со постигнатиот договор на состанокот на 17 август, ги закажа изборите за претседател на клубот на 20 и 21 март 2021 година – се наведува во соопштението.

