Барса ги откри дресовите за идната сезона (ФОТО) - Слободен печат

По експериментот со „коцкестиот“ дрес, Барселона се враќа на традицијата и во новата 2020/21 сезона дресот ќе има сино-црвени вертикални линии, а дресот е збогатен и со златна боја која ќе ги раздвојува традиционалните бои на каталонскиот клуб.

Barça’s leaked home kit for the 2020/21 season. [sport via footyheadlines] pic.twitter.com/FrUWGFurou

— barcacentre (@barcacentre) December 23, 2019