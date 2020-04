Барса до ПСЖ нуди тројца играчи за Нејмар

Каталонскиот гигант не се откажува од намерата да го врати бразилскиот интернационалец во своите редови, пренесува „Мундо Депортиво“.

Барселона на секаков начин ќе се обиде повторно да го има во своите редови Нејмар кој своевремено доминираше со Лионел Меси и Луис Суарез.

Во 2017 година за рекордни 222 милиони евра од Барселона се пресели во ЖС, но веднаш започнаа шпекулациите за заминување на Бразилецот од Париз.

Преговори имаше и во текот на минатата година, но не се реализираше трансфер, иако во приказните се вртеше и Реал Мадрид.

Barcelona will make a bid to re-sign Neymar, 28, from PSG. The Spanish giants are willing to include French trio Samuel Umtiti, Ousmane Dembele and Jean-Clair Todibo as part of a deal after their finances were hit by the coronavirus pandemic.

(Mundo Deportivo – in Spanish) pic.twitter.com/Fw5yB8SGIR

— Soccer Bantz 🌣 (@SoccerBantzNG) April 18, 2020