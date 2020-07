Барса до крајот на сезоната без Гризман!

Францускиот напаѓач поради повреда која ја доби на натпреварот со Ваљадолид ќе го пропушти крајот на сезоната во „Ла Лига“.

Антаон Гризман нема да биде во составот на Барселона за последните два меча во најсилното шпанско првенство откако претрпе повреда на квадрицепсот на десната нога, потврдија од медицинскиот тим на клубот.

Се очекува најверојатно следниот меч репрезентативецот на Франција да го има во Лигата на шампионите против Наполи на Елиф Елмас на 8 август.

После триумфот на каталонскиот гигант против Ваљадолид со 0:1, моментно е на „минус еден“ од водечкиот Реал, но „кралевите“ можат повторно да бидат на „плус четири“ доколку вечерва освојат три бода против Гранада.

Во претпоследното коло Барса е домаќин на Осасуна, Реал го дочекува Виљареал, а во завршната рунда играчите на Сетиен гостуваат кај Алавес, додека оние на Зидан одат кај Леганес.

❗[LATEST NEWS] Tests this morning have shown that Antoine Griezmann has a quadriceps muscle injury in his right leg. He is not available for selection and the evolution of the injury will condition his availability.https://t.co/G7caKZS9Io pic.twitter.com/7jxrypVRsj

