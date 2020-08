Бајден ја избра Камала Харис за потпретседателски кандидат

Претседателскиот кандидат на Демократската партија на престојните избори во САД, Џо Бајден ја одбра сенаторката Камала Харис за свој потпретседателски кандидат, објави Њујорк Тајмс.

Оваа информација и самиот Бајден ја објави на Твитер.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020