Баерн и против Севиља докажа дека е најдобар во Европа! (ВИДЕО)

Денеска на „Пушкаш“ Арената во Будимпешта (Унгарија) се одигра натпреварот од УЕФА Суперкупот помеѓу најдобрите од минатата сезона во Лигата на шампионите и Лига Европа.

Како најава за новата сезона, составот на Баерн Минхен (освојувачот на ЛШ) докажа уште еднаш зошто моментно е најдобар клуб во Европа. Баварскиот гигант после двете продолженија со конечен резултат 2:1 беше подобар од шампионот на ЛЕ, Севиља.

Германците по вторпат доаѓаат до трофејот во УЕФА Суперкупот, претходно тоа им успеа во 2013 година, а Шпанците остануваат на единствениот од 2006.



Први во предност дојде Севиља со голот на Аргентинецот Окампос кој беше прецизен од белата точка во 13 минута од средбата (0:1), претходно прекршок во казнетиот просто направи Алаба.

Израмнувањето се случи во 34 минута кога полскиот интернационалец Левандовски асистираше до Горецка (1:1). Во 51 минута Левандовски ја затресе мрежата на Боно, но погодокот беше поништен поради офсајд позиција после прегледаната ВАР снимка од страна на англискиот судија А. Тејлор.

Победникот го дознавме во продолженија, а таму во 103 минута нововлезениот Мартинез беше херојот на Баерн (2:1).

UEFA super cup vs Chelsea in 2013: Javi Martinez scores the equalizer in the 120th minute to send the game to penalties and win the cup.

UEFA Super Cup vs Sevilla in 2020: Javi Martínez comes as a substitute to score the winner in extra time.

Bayern legend. pic.twitter.com/hY714zyNIr

— Der Kaiser™️ (@DerKaiserBM) September 24, 2020