Баерн го освои и Купот на Германија (ВИДЕО)

Претходно ја одбрани титулата во Бундеслигата, вечерва ја комплетираше „двојната круна“, а сега следна цел на баварскиот гигант ќе биде Лигата на шампионите.

Денеска во големото финале од Купот на Германија на Олимпискиот стадион во Берлин екипата на Баерн Минхен триумфираше над Баер Леверкузен со 4:2.



После првото полувреме играчите на Флик водеа со 2:0 благодарение на головите на Алаба и Гнабри. Во вториот дел Левандовски ја зголеми предноста од 3:0, па намали Бендер во 63 минута од средбата.

Својот втор гол Левандовски во 89 минута го запиша и вториот погодок, а Баер успеа да постигне уште еден гол од пенал преку Хаверц.

По 13 пат во својата клупска историја Баерн во Германија ја комплетира „двојната круна“ со освојување на првенството и Купот.

🏆🏆 1969

🏆🏆 1986

🏆🏆 2000

🏆🏆 2003

🏆🏆 2005

🏆🏆 2006

🏆🏆 2008

🏆🏆 2010

🏆🏆 2013

🏆🏆 2014

🏆🏆 2016

🏆🏆 2019

🏆🏆 2020

Bayern Munich complete a domestic double for the 13th time in the club's history. pic.twitter.com/WBpJARPuYh

