„Ауди“ ја повлече „провокативната“ и „опасна по живот“ реклама со девојчето и бананата

Германскиот производител на автомобили „Ауди“ се извини поради рекламата со девојчето кое потпрено на автомобилот со високи перформанси јаде банана.

Спорната реклама со девојчето е снимена за промоција на моделот РС4, а на официјалните страници моделот се рекламира како семеен автомобил, што веројатно и ја започна лавината од негативни критики на социјалните мрежи.

Слоганот на „Ауди“ над фотографијата гласи: „Срцето нека ви чука побрзо – во секој поглед“.

Рекламата предизвика многу негативни реакции на Твитер.

Многу корисници сметаат дека позата на детето е „провокативна“ и „опасна по живот“.

Некои од реакциите беа дека возачот никако не би можел да го види детето чија глава не се гледа над хаубата и кое е потпрено на предниот браник на автомобилот.

Други ја критикуваа сексуалната сугестија на фотографијата со оглед на тоа што, како што тврдат, бананите и автомобилите често се симболи на машката страст.

„Го слушаме вашиот глас, но да расчистиме: Ние се грижиме за децата. Искрено се извинуваме поради оваа фотографија и ќе се погрижиме да не се користи во иднина“, напишаа од компанијата.

Германската компанија вели дека започнала истрага како дошло до објава на оваа фотографија.

Lets your heart beat faster – in every aspect. #AudiRS4 pic.twitter.com/14XaKhlRVL

— AudiOfficial (@AudiOfficial) August 2, 2020