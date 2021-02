„АстраЗенека“ ќе достави дополнителни девет милиони дози од вакцината за ЕУ

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен денес изјави дека до крајот на март, „АстраЗенека“ ќе достави дополнителни 9 милиони дози од вакцината против ковид-19, или вкупно 40 милиони дози, во Европа.

– АстраЗенека ќе започне да ја доставува вакцината една недела порано од планираното, напиша Фон дер Лајен на Твитер.

– Компанијата исто така ќе ги прошири своите производни капацитети во Европа, додаде таа.

