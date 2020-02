Арсенал на лето ќе прави реконструкција, промашувањето на Реал ќе биде нов лидер на „топчиите“ - Слободен печат

Иако сезонава сè уште не е завршена, управата на лондонскиот тим се подготвува за летниот преоден рок.

Англиските медиуми пренесуваат дека челниците на Арсенал планираат по завршување на сезоната да направат целосна реконструкција на екипата и ќе му дадат одврзани раце на менаџерот Микел Артета да ги избере новите фудбалери.

Највисоко на списокот на желби на Артета се наоѓа фудбалерот на Реал Мадрид, Лука Јовиќ. Српскиот репрезентативец минатото лето за сума од 60 милиони евра од Ајнтрахт пристигна на „Сантијаго Бернабеу“ но но потполно разочара со игрите и падна во втор план кај Зинедин Зидан.

За очекување е доколку пристигне примамлива понуда за Јовиќ, Зидан без двоумење да го пушти да си замине.

Исто така се очекува и во следната сезона за Арсенал да настапува Дани Себаљос. Младиот шпански репрезентативец сезонава игра како позајмен фудбалер, но Артета и посочил на управата на лето целосно да го откупи договорот.

На листата на желби се наоѓаат уште и Вилфред Заха од Кристал палас и уште двајца талентирани фудбалери, Дајо Упамекано од Лајпциг и Бакари Сумаре од Лил.

Од актуелниот тим, сигурни за следната сезона се само голманот Бернд Лено, Ектор Бељерин, Киран Тирни, Вилијам Салиба, Лукас Тореира и Николас Пепе.

Сите останати ќе бидат ставени на трансфер листата, а најголема заработувачка се очекува од евентуалната продажба на Пјер-Емерик Обамејанг, Александре Лаказет, Месут Озил, Енрик Мкитаријан, Шкодран Мустафи и Гранит Џака.

Aubameyang to Barca £70m

Lacazette to Atletico for £25m plus Thomas Lemar

Ozil to USA for £20m

Mkhitaryan to Roma for £15m

Elneny to any team for £10m

Mustafi to any team for £20m

Xhaka to any team for £35m

Send Nelson Smith-Rpwe and Nketiah on loan.

Total: £195m + Lemar

— London Sources™ (@LondonSources) February 6, 2020