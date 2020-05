Апел на германскиот гигант: Престанете да тврдите дека Хитлер беше наш навивач

Екипата на Шалке остро реагира на тврдењата дека германскиот диктарот бил нивен навивач.

Британскиот „Тајмс“ објави текст за 50. најпознати фудбалски навивачи, каде листата на сочинуваа лошите момци, и очекувано на неа мораше да има место за Адолф Хитлер. Весникот пишува дека диктаторот бил навивач на Шалке.

На овој текст, експресно реагираше тимот од Гелзенкирхен, кој не сака да го поврзуваат со еден од најзлобните луѓе во историјата на човештвото и виновникот за Втората светска војна. Од Шалке тврдат дека Хитлер никогаш не присуствувал на нивен натпревар, а никогаш не рекол дека навива за нив, од клубот тврдат дека тој дури и го презирал фудбалот.

„Би сакале да знаеме од каде ја добивте оваа информација. Повеќе пати проверивме дали клубот од 1993 до 10045 преименувал некоја трибина во „трибината на фирерот“, дури ги изгледавме сите епизоди на серијата „Ало,Ало“ за да дојдеме до некој доказ – и не успеавме да најдеме ништо. Можеби бил навивач од фотелја бидејќи ниту еднаш не дошол на стадион да го гледа Шалке, дури ниту на олимпискиот стадион во Берлин кога се боревме за титулата. Можеби бил преокупиран со геноцидот или едноставно не го сакал фудбалот“, стои во одговорот на ПР тимот на Шалке кој потоа додава.

