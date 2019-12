Ансу Фати испиша историја на „Ел Класико“! (ФОТО)

Многу возбудувања на традиционалното „Ел Класико“ во шпанската „Ла Лига“, на крајот без голови на дербито меѓу Барселона и Реал Мадрид.

Овие великани ја продолжуваат битката за шампионската титула оваа сезона во најсилното шпанско фудбалско првенство.

Еден детал воедно беше испишан на овој дуел одигран на „Камп Ноу“, талентираниот Ансу Фати во дресот на Барса стана најмладиот играч кој настапил на „Ел Класико“ во 21 век.

HISTORIC! Ansu Fati becomes the youngest player to appear in #ElClásico in the 21st century! pic.twitter.com/ie4MIqwXyf

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2019