Англиски клуб го објасни ширењето на коронавирусот низ фудбалска тактика (ВИДЕО)

Англискиот фудбалски второлигаш Вест Бромвич Албион (ВБА) објави интересна споредба во пренесувањето на коронавирусот со тимска акција на своите играчи.

Целата екипа со оваа демонстрација на легендарната „тика-така“ испрати порака колку е значајно да се остане дома со цел да се спречи ширењето на опасната зараза.

Don’t pass it on ❌

On average one person will pass coronavirus to three others. Here’s what happens if that continues for 10 passes… #StayAtHomeSaveLives | #WBA pic.twitter.com/MFKxZwunhW

— West Bromwich Albion (@WBA) March 23, 2020