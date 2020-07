Англија завиена во црно: Почина легендарниот стопер, освојувач на СП

Англија утринава ја погоди веста дека легендарниот фудбалер на Англија и на Лидс, Џек Чарлтон почина на 86-годишна визраст.

Во 86. година од својот живот почина поранешниот англиски фудбалер, Џек Чарлтон кој беше дел од репрезентацијата на Гордиот Албион која триумфира на Мундијалот во 1966 година. На Чарлтон пред една година му беше дијагностициран лимфом, а освен тоа боледуваше и од деменција.

Тој заедно со неговиот исто така славен брат Боби Чарлтон беше дел од англиската репрезентација која триумфира на СП, додека за екипата на Лидс во која ја помина целата своја кариера имаше повеќе од 600 настапи.

По успешната фудбалска кариера, Чарлтон работеше и како тренер. Ги предводеше Мидлсброу, Шефилд венздеј и Њукасл, а 10 години беше и селектор на република Ирска Ирска.

🙏 Our thoughts are with the friends and family of 1966 @FIFAWorldCup winner and @LUFC legend Jack Charlton, who has sadly passed away aged 85.

🌹 RIP. pic.twitter.com/CRzlZpA4aq

— SPORF (@Sporf) July 11, 2020