Андрија Милошевиќ не е само шегаџија: Ја покажа и својата романтична страна

Jedan tren života u jednom slučajnom mestu, ispod sunca uhvaćenog u bekstvu u vremenu koje i jeste za bežanje. Onaj ko trči da bi stigao Sunce, taj živi. Nebom se duša pokriva, čovek to mora znati. Šta je večnost ako nije tren, šta je tren ako nije večnost. #ikar #dedal