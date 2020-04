Американската амбасада во Приштина: Истражете го насилството врз малцинските заедници

Американската амбасада со седиште во Приштина бара од институциите да го истражат и процесуираат насилството врз малцинските заедници на територијата на Косово.

Во пораката објавена на официјалниот профил на Твитер на американската амбасада се вели дека тоа вклучува, како што наведуваат, неодамнешниот наводен пожар во домовите на Србите.

Violence targeting minority communities, including recent alleged arson affecting houses owned by Kosovo Serbs, should be unacceptable to all citizens who believe in peace and justice. Such incidents should be fully investigated and prosecuted.

