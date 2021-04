Алонсо за најтешкиот момент во кариерата: По 20 минути сакав да го напуштам теренот!

Чаби Алонсо неодамна гостуваше во емисијата на Џејми Карагер во чиј разговор потсети на различни моменти од неговата богата кариера, со посебен акцент на оној што го смета за најтежок.

Тоа беше натпреварот на „Камп Ноу“ во кој Барселона на Пеп Гвардиола го декласираше Реал Мадрид на Жозе Мурињо со 5:0.

– Лигашкиот натпревар на „Камп Ноу“ кој го загубивме со 5:0 беше најлошата ноќ што ја доживеав на теренот. По 20 минути сакав да го напуштам теренот и да одам дома. Сакав да се истуширам и да одам дома, беше така болно – се присети легендарниот Шпанец и додаде:

Xabi Alonso: “The first league game in Camp Nou, we lost 5-0 and that was the worst night I have ever lived on a football pitch. After 20 minutes I wanted to leave. I wanted to go home. I wanted to go shower and go home.” https://t.co/1FxMjRhwek

— Luis Mazariegos (@luism8989) April 29, 2021