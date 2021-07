Алиоски е дел од најлошиот тим на Евро 2020 заедно со Вернер, Ноер…

Специјализираната интернер страница „Who scored“ направи тим од 11 најлоши фудбалери на Европското првенство.

Во најлошиот тим на Евро 2020 се наоѓа и македонскиот репрезентативец Езџан Алиоски кој за своите настапи доби просечна оценка 6.15.

Во тимот се наоѓаат и двајца германски репрезентативци, голманот Мануел Ноер кој имаше оценка 6.0 како и Тимо Вернер со оценка 5.91. Најлоши оценки за своите настапи на ЕП доби полскиот репрезентативец Криховијак, 5.89.

Во тимот се наоѓаат и играчи како Анте Ребиќ, Маркус Берг, Бурак Јилмаз…

😬 The worst rated XI at #EURO2020 thus far… pic.twitter.com/3q6gjYjaQ9

— WhoScored.com (@WhoScored) July 1, 2021