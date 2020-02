Актерот Вендел Пирс воодушевен од Атиџе: Награда за грижата што ѝ ја даде на нејзината мајка - Слободен печат

Американскиот актер Вендел Пирс, познат по драмите на каналот Ејч-Би-Оу (HBO), ги сподели на Твитер своите впечатоци од средбата со Атиџе од македонскиот документарец „Медена земја“.

„Атиџе Муратова е ѕвездата на ‘Медена земја’. Само што ја сретнав на забавата на наградите. Таа целосно го заслужува вниманието што го добива. Ослободување. Во оваа точка од нејзиниот живот таа е слободна. Господ да ја благослови. Награда за грижата што ѝ ја даде на нејзината мајка. @HoneylandDoc“, твитна Пирс.

Hatidze Muratova is the star of HONEYLAND. I just met her at a awards party. She is so deserving of the attention she is receiving. Liberation. At this point in her life, she is free. God Bless. The reward of the care she gave to her mother. @HoneylandDoc

— Wendell Pierce (@WendellPierce) February 8, 2020