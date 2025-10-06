Ви препорачуваме

Ако стане градоначалник, Ѓорѓиевски во кабинетот ќе воведе „посебен советник за угостителство“

Кандидатот за градоначалник на Град Скопје од ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски, денеска се сретнал со угостителите од општината Карпош, заедно со кандидатот за градоначалник на владејачката партија за скопската општина, Сотир Лукровски.

Според соопштението откај Ѓорѓиевски, на средбата се разговарало „отворено за предизвиците со кои се соочува угостителскиот сектор, како и за можностите за негов развој“. Ѓорѓиевски, извести неговиот изборен штаб, пред угостителите изнел неколку ласкави епитети за кафеанџиите, нарекувајќи ги „моторот на градската економија и дел од пулсот на Скопје“ и им ја ветил својата поддршка.

„Секоја идна одлука ќе биде резултат на заемен дијалог, разбирање и интерес за сите засегнати страни. Нашиот град заслужува да биде полн со енергија, младост и креативност, а тоа е возможно само со силна поддршка и партнерство со угостителите“, изјави Ѓорѓиевски.

Тој најави дека во неговиот кабинет во Град Скопје ќе биде назначен посебен советник за угостителство, избран од самите угостители, кој ќе биде мост меѓу нив и градската администрација.

„Заедно ќе градиме политики и решенија за подобар ноќен живот и посилна угостителска сцена“, додаде Ѓорѓиевски.

