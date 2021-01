Агуеро: Не знам зошто си купив „Ламборгини“, кисне и собира пајажина!

Напаѓачот на Манчестер сити, Серхио Агуеро поседува „Ламборгини Авентадор“, a играчот воопшто не е импресиониран од истиот и не го вози често, па дури и се прашува зошто го купил.

32-годишниот Аргентинец беше гостин во ТВ-емисијата „Санто Сабато“ и во еден момент го спомна скапиот автомобил кој очигледно ништо не му значи.

– Не знам зошто воопшто купив Ламборгини, имам поминато околу 1.200 км за шест години. Ретко го користев, размислував две години зошто го купив тој автомобил. Сега само кисне и собира пајажина – рече Агуеро.

Тој не откри колку платил за автомобилот, а „Авентадор“ обично чини околу 400.000 илјади евра.

На фудбалски план во последно време Агуеро се поврзува со трансфер во ПСЖ. Неговиот договор со „граѓаните“ истекува на 30 јуни годинава.

Sergio Aguero rants ‘I don’t know why the f*** I bought a Lamborghini’ as he claims unused £361k Aventador ‘has cobwebs’: SERGIO AGUERO raged ‘I don’t know why the f*** I bought a Lamborghini’ and admitted his £361,000… https://t.co/v4lNklXKHg #footballnews #soccernews #fifa pic.twitter.com/PLT6mb0FRb

