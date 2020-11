Адвокатот на Тачи се скара во судницата, судијата не издржа да не му возврати

Првото појавување на доскорешниот косовски претседател Хашим Тачи пред судот во Хаг, каде ќе одговара за воени злостoрства, вклучувајќи и десетина убиства помина во кавгаџиска атмосфера.

Прво, Тачи се изјасни дека не е виновен за ѕверствата кои му се ставаат на товар, што и беше очекувано, а во еден момент неговиот адвокат, Британецот Џефри Хопер се најде во главна улога кога го потегна прашањето за косовското обележје.

Имено, додека Тачи седеше на обвинителната клупа и се изјаснуваше по точките од обвинението за злосторствата како што се мачење, злосторства против човештвото, прогони и убиства, неговиот адвокат имаше една, навидум банална забелешка.

– Зошто нема црн орел во судницата? – запраша адвокатот на Тачи, Хoпер, алудирајќи дека е ова таканаречен косовски суд, па треба тука да има соодветни обележја во судницата како што е црвено знаме со орел, кое патем не е косовско туку албанско државно обележје.

#Thaci charged w/ 6 counts of crimes against humanity & 4 counts of war crimes, pleading non-guilty from day 1. His 🇬🇧 defense counsel criticizes lack of Kosovar emblem in court room, says "Let us have the black eagle on red here". Judge: perhaps you can wear a red gown🤷#Kosovo

— Simon Ilse (@simonilse) November 9, 2020