Администрацијата на Бајден презема мерки за спречување насилство против азиското население

Администрацијата на претседателот Џо Бајден е загрижена од бранот насилства против азиското население во САД и презема мерки за негово спречување.

Како што соопштија денеска од Белата куќа, планирана е програма за помош на настраданите во висина од 49.5 милиони долари, средствата ќе дојдат од парите издвоени за борба со пандемијата.

Се соопштува дека Министерството за правда посебно внимание посветува на проблемите поврзани со зголемениот број злодела засновани на омраза кон Американците со азиско потекло.

-Не треба молчешкум да го гледаме напливот на насилство во однос на Американците со азиско потекло. Тоа е неправилно, тоа не е американски и треба да престане, напиша Бајден на Твитер.

We can’t be silent in the face of rising violence against Asian Americans. That’s why today I’m taking additional steps to respond–including establishing an initiative at the Department of Justice to address anti-Asian crimes.

These attacks are wrong, un-American, and must stop.

— President Biden (@POTUS) March 30, 2021