Кендал Џенер стравува за својот живот: Полицијата ја известила дека 24-годишен маж планира да ја убие!

Еден човек, наводно, се заканил дека ќе ја убие Кендал Џенер и дека потоа ќе си го одземе сопствениот живот. Тој е идентификуван како Малик Боукер и против него судот веќе одредил привремена мерка за забрана за доближување до 25-годишниот модел.

Џенер тврди дека 24-годишниот маж патувал низ целата земја со една единствена цел – за да ја убие.

Како што пренесува „ТМЗ“, полицаец на полицискиот оддел во Лос Анџелес ја информирал Џенер за наводниот план за нејзино убиство уште на 25 март.

Имено, Боукер имал намера да ја „убие Кендал Џенер бидејќи, според него, таа не ја користела правилно својата јавна платформа“.

Како што пишуваат странските медиуми, моделот и ѕвездата на риалити шоуто „Keeping Up With The Kardashians“ тврди дека детективот ѝ рекол дека Боукер планира да купи нелегално оружје за да ја убие, а потоа и самиот да си го одземе животот.

Сепак, полицијата успеа да го лоцира и тој во моментов е задржан на привремено психијатриско лекување. Но, тој може да биде ослободен во секое време.

Џенер вели дека воопшто не го познава Боукер, а неговиот наводен план за убиство ѝ предизвикал длабока вознемиреност и емоционален стрес.

Таа исто така додаде дека поради наводните закани, стравува дека доколку го пуштат на слобода тој ќе ја најде и ќе се обиде да ја повреди или убие.

Затоа, поради безбедносни причини, Кендал морала да се пресели на побезбедна локација со вооружено обезбедување и не планира да се врати во нејзинот дом. Засега, нема информации дали таа ќе одлучи да ја продаде нејзината куќа.