23 години од смртта: Кои биле последните зборови на принцезата Дајана (ФОТО)

View this post on Instagram

Running #away from royal duty like… ⚡️ 31 август, 1997: Светот се збогува со омилената принцеза и личноста која потполно го раздрма кралското семејство (но и кралицата на oversized облеката!)… Околу полноќ на 31 август автомобилот во кој се наоѓаше принцезата Дајана, поради неприлагодена брзина и поради возачот кој бил во алкохолизирана состојба, се удри во еден од столбовите во тунел во Париз. Во истиот момент загинале партнерот на Дајана, Доди Ал-Фајед и возачот Хенри Пол. ⁣ ⁣ Пред да влезат во автомобилот, Дајана вообичаено пробуваше да се спаси од толпата папараци – по разводот со принцот Чарлс, голем број фото-репортери имаа само една обврска во животот: да го следат секој чекор на Дaјана и да „заслушат“ што поголем хонорар за ексклузивна фотка од таблоидите… Светот ја обожуваше, Дaјана беше невообичаена принцеза која неретко со својата скромност и искреност ја запрепастуваше јавноста.⁣ Никој нема да го заборави тајното интервју за BBC каде принцезата „си ја отвори душата“, а тоа значеше откривање на валкани тајни за кои кралското семејство не беше воопшто расположено да станат познати за јавноста. Светот и веруваше на Дaјана – таа сметаше дека шапките ја прават непристапна. Во една пригода таа изјави: „Не можете да галите и прегрнувате дете со шапка на главата.“ Во британското кралско семејство децата традиционално не се испраќаат во јавни училишта, но принцезата Дaјана инсистираше на тоа.⁣ ⁣ Принцот Вилијам е првиот наследник на трон што се едуцирал во јавно училиште. Кралицата Елизабета очекуваше дека по разводот со нејзиниот син Чарлс, Дaјана конечно ќе исчезне заедно со сите скандали поврзани со неа. Но, по разводот таа водеше исполнет живот како сингл жена и медиумите споделуваа многу повеќе информации за неа, светот сакаше да знае кој е следниот нејзин чекор. Подоцна, почна да се состанува со познати мажи. Највпечатливи беа нејзините фотографии со Доди ал Фаед на одмор во Сен Тропе на неговата јахта. Принцот Вилијам често беше со неа на одморите со Доди. За жал, парот имаше сообраќајна незгода на 31-ви август 1997 година во Париз – и тогаш светот беше сведок на најголемата почит одадена некогаш пред Кензингтонска палата. RIP Princess 💐