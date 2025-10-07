Ви препорачуваме

Полиција / илустрација / Фото: Општина Центар

15-годишно момче е рането со нож во кичевско училиште, напаѓачот е друг ученик

Ж.Н.
Крвав инцидент се случил вчера во средно училиште во Кичево – 17-годишен ученик со нож избол друг, 15-годишен ученик, кој веднаш е пренесен во болница, информираат од МВР.

„На 06.10.2025 во 11:45 часот во ОВР Кичево е пријавено дека во просториите на едно средно училиште во Кичево, 17 – годишен ученик во училиштето со остар предмет нападнал 15 годишен ученик во истото училиште и му нанеле телесни повреди, констатирани во болницата во Кичево. Од напаѓачот е одземен остриот предмет и по целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена кривична пријава за сторено кривично дело „насилство“ по член 386 од Кривичниот законик“, пишува во полицискиот билтен.

